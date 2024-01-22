Ферран Торрес поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао

Нападающий каталонской «Барселоны» уже предвкушает четвертьфинальный матч Кубка Испании, где команда Хави Эрнандеса сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Матч состоится в ближайшую среду.

«Свой первый гол за «Барселону» я забил в ворота «Атлетика», но мы проиграли тот матч. Конечно, я был рад забить свой дебютный мяч, но результат меня разочаровал. Скоро мы вернёмся на этот стадион с целью выйти в полуфинал Кубка Испании. Мы хотим продолжить добиваться целей», – цитирует Торреса Barca Universal.

Вчера Ферран оформил хет-трик в ворота «Бетиса» в матче чемпионата Испании. Всего на счету нападающего 7 голов и 2 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.