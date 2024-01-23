Хави объяснил, почему позитивно оценивает шансы «Барселоны» выиграть Ла Лигу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему верит в чемпионство каталонского клуба в этом розыгрыше Ла Лиги. Отставание «сине-гранатовых» от первого места составляет 8 очков, но при этом у команды Хави есть матч в запасе. Если мадридский «Реал» и «Барселона» выиграют свои перенесённые встречи, каталонцы будут отставать от первого места на 7 очков.

«Разве вы не видели празднование команды после матча с «Бетисом»? Я являюсь позитивным реалистом. До конца чемпионата осталось 18 матчей. Представьте, сколько очков предстоит разыграть. Мы не собираемся сдаваться», – сказал Хави на пресс-конференции перед четвертьфиналом Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао.