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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» заявили, что не намерены продавать Араухо

22 Января 2024 • 16:15 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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24.01 23:30

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможной продаже уругвайского защитника Рональда Араухо.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку «сине-гранатовых» проявляют «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

По словам Деку, «Барселона» не намерена расставаться с 24-летним футболистом и рассчитывает на него в будущем.

«Он один из ключевых игроков «Барселоны» в настоящем и будущем. Мы не думаем о его продаже, мы хотим, чтобы он был счастлив, и он демонстрирует это ежедневно», — цитирует Деку Marca.

В текущем сезоне Араухо провёл за «Барселону» 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 70 миллионов евро.  

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