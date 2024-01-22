Ямаль: «Уверен, победа над «Бетисом» может стать поворотным моментом в сезоне»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после волевой победы 4:2 над «Бетисом» в рамках чемпионата Испании. Во вчерашнем матче хет-трик оформил Ферран Торрес, также голом отметился Жоау Фелиш.

«Уверен, победа над «Бетисом» может стать поворотным моментом в сезоне. Я очень рад за команду и доволен своим индивидуальным выступлением», – сказал Ямаль в интервью официальному сайту Ла Лиги после матча.

В этом сезоне 16-летний Ямаль отметился одним голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании. Ламин является важным игроком для команды Хави Эрнандеса.