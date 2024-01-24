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«Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» по Киммиху слухи

24 Января 2024 • 11:51 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Через 10 ч. 17 мин.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может перебраться в «Барселону».

Как стало известно журналисту Кристиана Фальку, предстоящим летом мюнхенский клуб планирует провести переговоры с каталонцами по трансферу Киммиха. Такое решение было принято руководством «Баварии» по той причине, что клуб опасается бесплатного ухода игрока после окончания контракта, сообщает источник.

Отмечается, что сам Киммих уже провел беседу с главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом, который пытался убедить его перейти в стан «сине-гранатовых».

Действующий контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermark оценивает стоимость Киммиха в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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