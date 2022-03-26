Хендерсон: Люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финала Кубка Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал журналистам о том, что полуфинальный матч Кубка Англии с «Манчестер Сити» нужно провести на другом стадионе.

Хендерсон сказал, что фанатам обеих команд будет крайне неудобно добираться до Лондона, так что он бы всё же перенёс полуфинальный матч с «Сити» на другой стадион, но это только его мнение. Джордан отметил, что очень любит «Уэмбли», но оставил бы его только для больших финалов.

Напомним, что болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» просили перенести полуфинал Кубка Англии на другой стадион, так как в пасхальные выходные из этих городов нет поездов в Лондон.