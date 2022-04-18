Ван Дейк: «Никто не выигрывал квадрупл – это мечта каждого»

Защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк пообщался с журналистами на тему возможного квадрупла, который может выиграть его клуб.

«Этого никто не делал, на то есть причина — его практически невозможно сделать», - сказал Ван Дейк.

На данный момент «Ливерпуль» имеет шансы на победу сразу в трех соревнованиях – чемпионате Англии, кубке Англии и Лиги чемпионов. Ранее в этом сезоне клуб уже успел завоевать также кубок Лиги.

Тем не менее, Ван Дейк заметил, что не стоит уделять слишком много излишнего внимания мыслям о рекорде.

«Все эти разговоры о квадрупле или требле исходят из внешнего мира и могут оказать на нас дополнительное давление», — сказал он после того, как «Ливерпуль» вышел в свой первый финал Кубка Англии под руководством Юргена Клоппа.