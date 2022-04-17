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Англия. Кубок Англии

Ван Дейк: Играть против «Манчестер Сити» всегда непросто

17 Апреля 2022 • 09:47 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился с журналистами своими эмоциями после победы над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

Ван Дейк сказал, что мерсисайдская команда вышла в финал, но пока ничего не выиграла, так что не нужно раньше времени расслабляться. Виргил отметил, что играть против «Манчестер Сити» всегда непросто, а в некоторых моментах приходится страдать и проявлять сплочённость.

Напомним, что «Ливерпуль» в полуфинале Кубка Англии не без труда обыграл «горожан» со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Виргил Ван Дейк
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