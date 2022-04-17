Ван Дейк: Играть против «Манчестер Сити» всегда непросто

Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился с журналистами своими эмоциями после победы над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

Ван Дейк сказал, что мерсисайдская команда вышла в финал, но пока ничего не выиграла, так что не нужно раньше времени расслабляться. Виргил отметил, что играть против «Манчестер Сити» всегда непросто, а в некоторых моментах приходится страдать и проявлять сплочённость.

Напомним, что «Ливерпуль» в полуфинале Кубка Англии не без труда обыграл «горожан» со счётом 3:2.