Каррагер о Диасе: «Он изменил «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт телеканала Sky Sports Джейми Каррагер поделился своим мнением насчёт новичка мерсисайдцев Луиса Диаса, который прибыл в команду этой зимой из «Порту».

«Он стал настоящим откровением. Мне кажется, что он преобразил «Ливерпуль», теперь люди смотрят на их состав и говорят: «У них отличный состав». Вы видели голы, которые он уже забил, и то, как храбро он действовал в отдельных эпизодах», – сказал Каррагер.

Напомним, Луис Диас в этом сезоне забил уже два гола в семи матчах за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Также на счету футболиста один забитый мяч в Лиге чемпионов в ворота «Бенфики».