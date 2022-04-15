Грилиш о первой тренировке в «Сити»: «Думал, если отдам плохой пас, партнёры подумают: «Это он стоит 100 миллионов?»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился воспоминаниями о своей первой тренировке в команде. По словам англичанина, он сильно нервничал из-за ценника трансфера, который составил 117 с половиной миллионов евро.

«Мой самый нервный момент в жизни – это первая тренировка в «Манчестер Сити». Я думал, что если отдам неточный пас, мои партнёры подумают: «Это он стоит 100 миллионов? Он даже не может контролировать мяч». Впрочем, сейчас меня это уже не беспокоит», – сказал Грилиш в интервью официальному сайту «горожан».

Напомним, что прошлым летом Грилиш стал самым дорогим футболистом в истории «Манчестер Сити».