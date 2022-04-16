«Ливерпуль» чаще всех в Англии забивает с угловых

«Ливерпуль» в очередной раз воспользовался своим оружием в полуфинальном матче Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Сегодняшний мяч, забитый в результате углового, стал для «красных» уже 19-м в текущем сезоне во всех турнирах – это лучший показатель среди всех команд английской Премьер-лиги. Примечательно также, что в последних трёх случаях автором этих голов становился защитник Ибраима Конате, до сегодняшнего дня дважды поразивший ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» взял верх в кубковом противостоянии с «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Конате отличился уже на 9-й минуте встречи.