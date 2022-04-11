Аткинсон обслужит полуфинал Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Арбитр Мартин Аткинсон назначен главным судьёй на полуфинальный матч Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт в субботу 16 апреля в 17:30 по московскому времени на стадионе «Уэмбли».

Ранее Аткинсон обслуживал 5 матчей «Ливерпуля» в Кубке Англии. В этих встречах «скаузеры» дважды побеждали, дважды играли вничью и однажды проиграли.

Напомним, что вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречались между собой в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась вничью со счётом 2:2. За «Ливерпуль» отличились Диогу Жота и Садио Мане, а за «Манчестер Сити» – Кевин де Брёйне и Габриэл Жезус.