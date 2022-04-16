Клопп: «Мане сыграл просто невероятно»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление Садио Мане в матче полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Сенегальский нападающий забил два мяча, чем помог своей команде одержать победу со счётом 3:2 и выйти в финал.

«Он провёл невероятную игру, просто невероятную, – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». – Он был игроком, отвечавшим за начало прессинга, поэтому ему пришлось потрудиться. Мне очень понравился его первый гол.

Однако мне не нравится, что вратаря «Сити» будут критиковать за ошибку. Такое происходит с кем угодно, в том числе и с Алиссоном [голкипером «Ливерпуля»]. Ускорение Садио, желание оказаться там – это действительно было здорово. Великолепный гол».