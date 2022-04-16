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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» в третий раз в своей истории вышел одновременно в финал Кубка Лиги и Кубка Англии

16 Апреля 2022 • 22:03 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и в третий раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии. Это означает, что в нынешнем сезоне подопечные Юргена Клоппа сыграют в финале как в Кубке Англии, так и в Кубке английской лиги. Такое произойдет в истории «Ливерпуля» в третий раз.

Впервые «Ливерпуль» сыграл в обоих финалах в сезоне 2000-2001, причем в тот же год он выиграл и Кубок УЕФА. Во второй раз это случилось в сезоне 2011-2012, третий раз - сейчас. «Ливерпуль» - первая команда в Англии, которая добилась подобного свершения трижды.

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окончен Манчестер Сити 2:3 Ливерпуль 2.35 3.40 3.05
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