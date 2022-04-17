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Англия. Кубок Англии

Мане: «Ливерпуль» хочет стать лучшей командой в мире»

17 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Кубка Англии и поделился ожиданиями на финальную часть сезона.

«Думаю, пока рано говорить о завоевании всех четырёх трофеев, но я уверен, что мы должны бороться, ведь у нас есть команда, способная на это.

Мы знали, что это будет очень сложная игра, потому что «Манчестер Сити», если не лучшая команда в мире, то уж точно одна из лучших. Мы должны уважать их.

«Ливерпуль» хочет стать лучшей командой в мире, и мы работаем над этим», — приводит слова Мане Daily Mail.

В текущем сезоне «Ливерпуль» уже завоевал Кубок Английской футбольной лиги, обыграв по пенальти в финале «Челси».

В Кубке Англии команда вышла в финал, обыграв «Манчестер Сити» (3:2). Соперником «мерсисайдцев» станет победитель пары «Челси» - «Кристал Пэлас».

В АПЛ подопечные Юргена Клоппа идут на втором месте, имея в своём активе 73 очка после 31 матча. У идущего на первом месте «Сити» на одно очко больше.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» уверенно вышел в полуфинал, обыграв на предыдущей стадии «Бенфику» по сумме двух матчей (6:4). Соперником английского клуба в полуфинале станет «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Садио Мане
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17.04  18:30 Челси ... Кристал Пэлас 0.00 0.00 0.00
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