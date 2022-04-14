Уокер и де Брёйне могут пропустить полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»

Футболисты «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Кевин де Брёйне, возможно, не смогут помочь своей команде в грядущем полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля», который пройдёт в эту субботу на стадионе «Уэмбли».

По данным Sky Sport News, завтра футболисты пройдут тщательно обследование, в результате которого будет выявлена степень их готовности к грядущему поединку. Напомним, де Брёйне и Уокер из-за травм были вынуждены покинуть поле во вчерашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Если говорить о «Ливерпуле», то у команды Клоппа под вопросом находится участие в матче нападающего Диогу Жоты.