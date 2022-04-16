Мерсон: «Уокер обороняется лучше, чем Трент»

Бывший футболист лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон сравнил двух правых защитников: Кайла Уокера из «Манчестер Сити» и Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

«В свою символическую сборную я бы поставил Уокера, а не Трента. Как игроку, мне было бы сложнее играть против Кайла. Да, Трент лучше смотрится в атаке, но если бы мне пришлось выбрать обороняющегося игрока, я бы без раздумий выбрал Уокера», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся между собой в полуфинале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли». Игра стартует в 17:30 по московскому времени.