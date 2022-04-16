Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Мерсон: «Уокер обороняется лучше, чем Трент»

16 Апреля 2022 • 14:18 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

Бывший футболист лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон сравнил двух правых защитников: Кайла Уокера из «Манчестер Сити» и Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля».

«В свою символическую сборную я бы поставил Уокера, а не Трента. Как игроку, мне было бы сложнее играть против Кайла. Да, Трент лучше смотрится в атаке, но если бы мне пришлось выбрать обороняющегося игрока, я бы без раздумий выбрал Уокера», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся между собой в полуфинале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли». Игра стартует в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Кайл Уокер Пол Мерсон Трент Александер-Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
13:27 · Англия. Кубок Англии
Пулишич: «Рады, что снова встретимся с «Ливерпулем» в финале»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Никто не выигрывал квадрупл – это мечта каждого»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель о Лофтусе-Чике: «Ему необходимо вселить в себя уверенность»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тухель объяснил тактические перестановки в перерыве матча с «Кристал Пэлас» 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Такие напряженные игры делают нашу команду лучше»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Обыграть «Ливерпуль» будет сложно, но это финал»
09:40 · Англия. Кубок Англии
Ковачич получил травму в матче с «Кристал Пэлас»
09:07 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: «Всегда верил, что моё время придёт» 1
09:01 · Англия. Премьер-лига
Стеффен: «Испытания и невзгоды, неудачи и успехи – такова жизнь»
08:34 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти карьеру в «Челси» 1
17 Апреля
22:20 · Англия. Кубок Англии
«Челси» и «Ливерпуль» повторили достижение тридцатилетней давности
22:11 · Англия. Кубок Англии
Тухель доволен игрой «Челси» в матче полуфинала Кубка Англии
21:53 · Англия. Кубок Англии
Телеканал ITV прервал трансляцию 1/2 финала Кубка Англии «Челси» - «Кристал Пэлас» на показ мультфильма «Король Лев»
21:47 · Англия. Кубок Англии
Тухель пожаловался на большое количество матчей «Челси» в короткий промежуток времени
18:00 · Англия. Кубок Англии
«Челси» — «Кристал Пэлас»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем