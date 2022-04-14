Фабиньо: «Кубок Англии – это тот трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити». Бразилец отметил, что нынешняя группа игроков очень хочет заполучить этот трофей.

«Будучи игроком «Ливерпуля», ты хочешь побеждать в каждом турнире. Кубок Англии – это тот трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала. Мы хотим победить, потому что являемся амбициозной командой и обладаем менталитетом победителей», – цитирует Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, ранее «Ливерпуль» уже выиграл Кубок Лиги, обыграв в конце февраля в серии пенальти лондонский «Челси». Сейчас «красные» сохраняют шансы на победу ещё в трёх турнирах.