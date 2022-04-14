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Англия. Кубок Англии

Фабиньо: «Кубок Англии – это тот трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала»

14 Апреля 2022 • 19:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.55 3.35 2.75
16.04 17:30

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити». Бразилец отметил, что нынешняя группа игроков очень хочет заполучить этот трофей.

«Будучи игроком «Ливерпуля», ты хочешь побеждать в каждом турнире. Кубок Англии – это тот трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала. Мы хотим победить, потому что являемся амбициозной командой и обладаем менталитетом победителей», – цитирует Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, ранее «Ливерпуль» уже выиграл Кубок Лиги, обыграв в конце февраля в серии пенальти лондонский «Челси». Сейчас «красные» сохраняют шансы на победу ещё в трёх турнирах.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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