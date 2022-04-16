Клопп: «Мы обыграли сильнейшую команду мира»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в восторге от победы своей команды над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

«Я очень горд. Думаю, сегодняшний первый тайм был одним из наших лучших таймов за всё время. Мы абсолютно всё делали правильно, забивали в нужные моменты и показывали невероятную игру – я наслаждался каждой секундой этого зрелища, – заявил Клопп в интервью BBC. – Мы очень уважаем «Сити», их так сложно обыгрывать. Но это возможно, поскольку у нас в раздевалке есть такие игроки.

Думаю, «Сити» понимал, что против нас может быть непросто – так было почти всегда, кроме одного случая, когда мы проиграли им 0:5 после ранней красной карточки.

Мы на седьмом небе от счастья, мы обыграли сильнейшую команду мирового футбола, и это особенный момент».