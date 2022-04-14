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Англия. Кубок Англии

Капелло: «У «Ливерпуля» самая развлекательная атака в Европе»

14 Апреля 2022 • 13:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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16.04 17:30
Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Англии Фабио Капелло поделился впечатлениями от игры атаки «Ливерпуля». Итальянец считает, что у «скаузеров» самое развлекательное нападение в Европе.
 
«У «Ливерпуля» самая развлекательная атака в Европе. Когда они доставляют мяч в штрафную, у них нет игрока, который не готов забить гол», – цитирует Капелло Football Italia.
 
Напомним, что вчера «Ливерпуль» сыграл вничью у себя дома с лиссабонской «Бенфикой» и в третий раз за последние 5 лет оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов, где команду ждёт двухматчевая дуэль против испанского «Вильярреала».
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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ливерпуль
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