Капелло: «У «Ливерпуля» самая развлекательная атака в Европе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Англии Фабио Капелло поделился впечатлениями от игры атаки «Ливерпуля». Итальянец считает, что у «скаузеров» самое развлекательное нападение в Европе.

«У «Ливерпуля» самая развлекательная атака в Европе. Когда они доставляют мяч в штрафную, у них нет игрока, который не готов забить гол», – цитирует Капелло Football Italia.

Напомним, что вчера «Ливерпуль» сыграл вничью у себя дома с лиссабонской «Бенфикой» и в третий раз за последние 5 лет оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов, где команду ждёт двухматчевая дуэль против испанского «Вильярреала».