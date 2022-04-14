Зинченко сломал камеру в игре против «Атлетико»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вчера вечером случайно сломал телевизионную камеру в игре четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Во время одной из потасовок в концовке встречи, украинец пытался оградить от соперников своего одноклубника Фила Фодена и случайно задел одну из телевизионных камер.

Напомним, что в ходе этой потасовки во вчерашнем матче прямую красную карточку получил защитник «Атлетико» Фелипе. После игры споры между футболистами продолжились. Всё дошло до того, что делегации УЕФА пришлось вызвать полицию.

По сумме двух матчей в полуфинал вышел «Манчестер Сити».