Хау о просьбе «Ливерпуля» перенести матч с «Ньюкаслом»: «Я их понимаю»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал высказывания своего коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа с просьбой перенести матч с «сороками», который должен состояться 30 апреля спустя 2 дня после игры «красных» в полуфинале Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Это очень сложная ситуация, «Ливерпуль» провёл очень успешный сезон и сыграл много матчей, так что я понимаю это с их точки зрения. На их месте, наверное, я придерживался бы того же мнения», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» сейчас ведёт борьбу за победу в трёх турнирах. Ранее мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги.