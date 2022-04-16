Гвардиола – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы могли сравнять счёт»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачу своей команды в полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:3).

«Мы отдали все силы после тяжёлого первого тайма. Что касается первого гола, то «Ливерпуль» крайне силён при стандартных положениях. Второй гол – несчастный случай. Трудно было вернуться в игру, но мы отлично выглядели во втором тайме», – сказал испанский специалист в интервью BBC.

Гвардиола также высказался на тему результативной ошибки голкипера Зака Стеффена: «Это был несчастный случай, и он продолжит работать над собой. Я поговорил с командой, но не с ним лично. Он достаточно силён».

Улучшения после перерыва были значительными – мы могли сравнять счёт. Наша проблема была не в усталости. Суть футбола заключается не в усталости, а в том, как ты играешь и как это работает», – отметил Гвардиола.