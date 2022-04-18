Ширер похвалил голкипера «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер остался впечатлен игрой вратаря «Ливерпуля» Алиссона в полуфинальном матче на кубок Англии с «Манчестер Сити».

«Важные решения Юргена Клоппа с точки зрения выбора состава помогли выиграть игру. Он выставил своего «первого номера». «Манчестер Сити» этого не сделал, и, в конечном итоге, их вратарь допустил ошибки, которые стоили им финала», - сказал Ширер.

Он отметил, что Алиссон несколько раз сделал важные для «Ливерпуля» сейвы.

«Алиссон во втором тайме сделал два очень хороших сейва. Один из них после - выхода один на один Жезуса – был просто превосходным. В этом и есть разница», - добавил Ширер.