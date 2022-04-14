Родри: «Люди постоянно ожидают от «Манчестер Сити» красивой игры, но это не всегда так работает»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико». Напомним, «горожане» вышли в полуфинал, обыграв «матрасников» 1:0 по сумме двух матчей.

«Люди постоянно ожидают от «Манчестер Сити» красивой игры, но это не всегда так работает. Мы были хороши в матче с «Атлетико» и заслужили выход в полуфинал благодаря своему менталитету», – сказал испанец на послематчевом интервью.

Напомним, Родри ранее выступал за мадридский «Атлетико». Футболист перебрался в «Манчестер Сити» именно из стана «матрасников» летом 2019 года.