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Англия. Кубок Англии

Родри: «Люди постоянно ожидают от «Манчестер Сити» красивой игры, но это не всегда так работает»

14 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Манчестер Сити
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Ливерпуль
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16.04 17:30
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико». Напомним, «горожане» вышли в полуфинал, обыграв «матрасников» 1:0 по сумме двух матчей.
 
«Люди постоянно ожидают от «Манчестер Сити» красивой игры, но это не всегда так работает. Мы были хороши в матче с «Атлетико» и заслужили выход в полуфинал благодаря своему менталитету», – сказал испанец на послематчевом интервью.
 
Напомним, Родри ранее выступал за мадридский «Атлетико». Футболист перебрался в «Манчестер Сити» именно из стана «матрасников» летом 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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