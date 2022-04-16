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Англия. Кубок Англии

Конате 3 матча подряд забивает, выходя в основе за «Ливерпуль»

16 Апреля 2022 • 18:29 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате открыл счёт в полуфинальном матче Кубка Англии против «Манчестер Сити». Для француза этот гол стал третьим подряд в тех играх, когда он выходил в основном составе. Ранее футболист отличился в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

На данный момент «Ливерпуль» громит «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии со счётом 3:0. Дубль за мерсисайдцев оформил нападающий Садио Мане. Победитель этой пары сыграет в финале с «Челси» или «Кристал Пэлас».

Напомним, Конате перебрался в «Ливерпуль» прошлым летом из «РБ Лейпцига». Француз стоил команде Юргена Клоппа около 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Ибраима Конате
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окончен Манчестер Сити 2:3 Ливерпуль 2.35 3.40 3.05
17.04  18:30 Челси ... Кристал Пэлас 1.60 3.95 6.10
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