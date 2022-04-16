Конате 3 матча подряд забивает, выходя в основе за «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате открыл счёт в полуфинальном матче Кубка Англии против «Манчестер Сити». Для француза этот гол стал третьим подряд в тех играх, когда он выходил в основном составе. Ранее футболист отличился в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».

На данный момент «Ливерпуль» громит «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии со счётом 3:0. Дубль за мерсисайдцев оформил нападающий Садио Мане. Победитель этой пары сыграет в финале с «Челси» или «Кристал Пэлас».

Напомним, Конате перебрался в «Ливерпуль» прошлым летом из «РБ Лейпцига». Француз стоил команде Юргена Клоппа около 40 миллионов евро.