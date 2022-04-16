Терри о Гвардиоле: «В таких матчах, как с «Ливерпулем», ты должен играть сильнейшим составом»

Бывший капитан и защитник лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал решение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы сделать ротацию в полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля».

«Именно поэтому в таких матчах ты не можешь делать ротацию. В таких матчах ты должен выпускать на поле сильнейший состав», – написал Терри у себя на странице в социальных сетях после того, как счёт стал 2:0 в пользу «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» обыгрывает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии со счётом 3:1. Первый гол забил Ибраима Конате, а затем дубль оформил Садьо Мане. За «горожан» отличился Джек Грилиш.