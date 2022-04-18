Стеффен: «Испытания и невзгоды, неудачи и успехи – такова жизнь»

Голкипер «Манчестер Сити» Зак Стеффен прокомментировал свое выступление в полуфинальном матче кубка Англии против «Ливерпуля», который его команда проиграла со счетом 2:3.

«Испытания и невзгоды, неудачи и успехи – такова жизнь», - написал вратарь в своих соцсетях.

В матче Стеффен пропустил курьезный гол – находясь с мячом возле своих ворот, он позволил нападающему «Ливерпуля» Садио Мане приблизиться и протолкнуть мяч в сетку.

«Субботняя игра — это тяжелая пилюля, которую мы можем проглотить. Нужно встать на ноги и двигаться дальше», - отметил голкипер.