Де Брёйне и Уокер пропустили тренировку «Манчестер Сити»

Футболисты «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Кевин де Брёйне пропустили сегодняшнюю тренировку команды и всерьёз рискуют пропустить субботний полуфинал Кубка Англии против «Ливерпуля».

Напомним, оба футболиста вынужденно были заменены в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который закончился в нулевую ничью.

После игры с «матрасниками» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Уокеру и де Брёйне предстоит пройти обследование, после чего будет выявлена степень серьёзности их повреждений. Полуфинал Кубка Англии против «Ливерпуля» состоится завтра на стадионе «Уэмбли».