Лапорт о матче с «Реалом»: «Имя соперника не имеет значения. В полуфинале Лиги чемпионов всегда сложно»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт поделился ожиданиями от предстоящей дуэли своей команды против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Испанец заявил, что для него имя соперника не имеет значения.

«В этом сезоне мы играем очень хорошо. Я думаю, мы можем их обыграть. Имя соперника не имеет значения. В полуфинале Лиги чемпионов всегда сложно», – цитирует Лапорта официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов команда Гвардиолы ранее обыграла другой мадридский клуб – «Атлетико». Что касается «Реала», то подопечные Анчелотти по сумме двух матчей обыграли «Челси» со счётом 5:4.