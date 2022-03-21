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Англия. Кубок Англии

Клопп: «Знали, что можем попасть на «Сити», если хотим дойти до финала»

21 Марта 2022 • 10:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
16.04 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьёвки полуфинала Кубка Англии, в котором его команда встретится с «Манчестер Сити».

«Ещё до встречи с «Ноттингемом» мы понимали, что можем в любом случае попасть на «Сити», если хотим дойти до финала. Так и вышло», — приводит слова Клоппа BBC.

Специалист отметил, что сопернику в этом противостоянии также придётся нелегко.  

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 16 апреля. В другой полуфинальной паре «Челси» встретиться с «Кристал Пэлас».

Напомним, мерсисайдцы с «горожанами» также ведут борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Лидирует команда Хосепа Гвардиолы, опережающая «красных» на одно очко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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