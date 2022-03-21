Клопп: «Знали, что можем попасть на «Сити», если хотим дойти до финала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьёвки полуфинала Кубка Англии, в котором его команда встретится с «Манчестер Сити».

«Ещё до встречи с «Ноттингемом» мы понимали, что можем в любом случае попасть на «Сити», если хотим дойти до финала. Так и вышло», — приводит слова Клоппа BBC.

Специалист отметил, что сопернику в этом противостоянии также придётся нелегко.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 16 апреля. В другой полуфинальной паре «Челси» встретиться с «Кристал Пэлас».

Напомним, мерсисайдцы с «горожанами» также ведут борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Лидирует команда Хосепа Гвардиолы, опережающая «красных» на одно очко.