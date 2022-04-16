«Ливерпуль» за тайм разгромил «Манчестер Сити», но в финал Кубка Англии выбрался с трудом

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сошлись в битве за финал Кубка Англии.

Катастрофически сложный апреля получается для футболистов «Манчестер Сити». За две недели дважды сыграли с «Атлетико» и дважды с «Ливерпулем». Очень много энергии потратили «горожане» на «матрасников», с трудом протиснувшись в полуфинал Лиги чемпионов. В чемпионате Англии оставили золотую интригу, неделю назад сыграв с «Ливерпулем» вничью 2:2. Но в полуфинале Кубка Англии победитель обязан определится, так что мирный исход повторится не мог.

«Ливерпуль» посреди недели позволил себе ротацию состава, вполне возможно, что именно этот факт сыграл решающую роль. Ведь «Сити» так рассыпался в первом тайме под красными атаками, что об интриге в матче с топ-афишей не было и речи. За первый тайм команда Юргена Клоппа создала три момента и все три реализовала. А «Манчестер Сити» молчал, просто вынимая мяч из сетки.

Быстро открыл счёт Конате, отличившись уже второй раз на неделе. Естественно, опять сыграл угловой удар. Робертсон вырезал классный кросс, Конате смял Жезуса и точно пробил – всё просто. Был в матче и второй быстрый гол, который красным подарил кубковый голкипер «Сити» Зак Стеффен. Завозился американец и вынес мяч точно в подкат Мане. Столкновение, рикошет и вот уже сфера закатывается в сетку ворот «Манчестер Сити» - 0:2.

Совсем всё плохо стало перед свистком на перерыв. Трент сместился в центр и разыграл на подступах к штрафной комбинацию с Тьяго. Алькантара отбросил мяч правее на Мане, который с лёту пробил в ближний угол – 0:3. На этом, пожалуй, можно было и расходиться, но «Манчестер Сити» сдаваться не собирался. Прямо из раздевалки (на 47-й минуте) прилетел гол Джека Грилиша: Фернандиньо разогнал атаку, Жезус продолжил её своевременным прострелом справа, а Грилиша никто не накрыл – 1:3.

Мог Габи Жезус через десять минут максимально возродить интригу, вышел на Алиссона, но под давлением ван Дейка слишком сблизился с голкипером и пробил прямо в него. Под конец матча у Жезуса был ещё один подобный момент. Грилиш вернул должок практически голевым пасом, Габи оказался перед Алиссоном, бил под опорную ногу, но бразильский голкипер отразил удар своего соотечественника.

Очень расточительно сыграл «Сити» во втором тайме, «горожане» обязаны были возрождать интригу. За это их чуть не наказал Салах, перехвативший передачу Зинченко и перебрасывавший голкипера, но в створ египтянин не попал. Разгрома не случилось, а в компенсированное время гости ещё пропустили второй. Бернарду Силва замкнул прострел/удар Рияда Мареза, прорвавшегося по правому краю – 2:3. Гостевая победа и так порадовала болельщиков «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа стала первым финалистом Кубка Англии.