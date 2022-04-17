Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Тьяго Алькантара поделился эмоциями от игры Мане в кубковом матче против «Манчестер Сити»

17 Апреля 2022 • 14:29 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал игру нападающего мерсисайдцев Садио Мане в полуфинальном матче Кубка Англии против «Манчестер Сити» (3:2).

Напомним, 30-летний сенегалец отличился двумя забитыми мячами в этой встрече.

«Мане был невероятен. Он очень техничен и прекрасно знает, как применять свои навыки, чтобы помочь команде», — приводит слова Алькантары пресс-служба «Ливерпуля».

В финале турнира команде Юргена Клоппа предстоит встретиться с победителем противостояния «Челси» — «Кристал Пэлас». Лондонское дерби состоится сегодня на стадионе «Уэмбли». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Тьяго Алькантара Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.04  18:30 Челси ... Кристал Пэлас 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
15:44 · Англия. Кубок Англии
Мане: «Ливерпуль» хочет стать лучшей командой в мире»
15:00 · Англия. Кубок Англии
Грилиш раскритиковал Гвардиолу за матч с «Ливерпулем»
14:29 · Англия. Кубок Англии
Тьяго Алькантара поделился эмоциями от игры Мане в кубковом матче против «Манчестер Сити»
13:21 · Англия. Кубок Англии
Тухель извинился перед Галлахером
09:47 · Англия. Кубок Англии
Ван Дейк: Играть против «Манчестер Сити» всегда непросто
01:48 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола потерпел 10-е поражение от команд Клоппа
00:25 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» повторил антирекорд своих земляков
16 Апреля
23:14 · Англия. Кубок Англии
Клопп рассказал, в чём секрет бомбардирских успехов Конате в последних матчах
23:02 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Мане сыграл просто невероятно»
22:32 · Англия. Кубок Англии
Мане: «Мы вынудили вратаря «Сити» ошибиться»
22:03 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» в третий раз в своей истории вышел одновременно в финал Кубка Лиги и Кубка Англии
21:28 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы могли сравнять счёт»
21:09 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Мы обыграли сильнейшую команду мира»
20:54 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» чаще всех в Англии забивает с угловых
19:12 · Англия. Кубок Англии
Терри о Гвардиоле: «В таких матчах, как с «Ливерпулем», ты должен играть сильнейшим составом» 2
Все новости
Рекомендуем