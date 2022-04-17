Тьяго Алькантара поделился эмоциями от игры Мане в кубковом матче против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал игру нападающего мерсисайдцев Садио Мане в полуфинальном матче Кубка Англии против «Манчестер Сити» (3:2).

Напомним, 30-летний сенегалец отличился двумя забитыми мячами в этой встрече.

«Мане был невероятен. Он очень техничен и прекрасно знает, как применять свои навыки, чтобы помочь команде», — приводит слова Алькантары пресс-служба «Ливерпуля».

В финале турнира команде Юргена Клоппа предстоит встретиться с победителем противостояния «Челси» — «Кристал Пэлас». Лондонское дерби состоится сегодня на стадионе «Уэмбли». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.