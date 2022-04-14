Клопп: «Манчестер Сити» был хорош в игре с нами, а мы - не очень»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Англии против «Манчестер Сити». Немец также вспомнил встречу между командами на прошлой неделе в рамках АПЛ.

«Манчестер Сити» был хорош на прошлой неделе в игре против нас, а мы не очень. Хочу посмотреть на матч, когда хороши будем мы. Это было бы отлично, не так ли? Нам нужно как следует постараться», – заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» также могут встретиться в конце сезона в финале Лиги чемпионов. Оба клуба играют на стадии полуфинала: «горожанам» предстоит встретиться с «Реалом», а «скаузерам» с «Вильярреалом».