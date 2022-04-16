Зинченко и Стеффен выйдут в основе «Манчестер Сити» на полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем». С первых минут в футболке «горожан» выйдут следующие игроки: Стеффан, Кансело, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Силва, Фоден, Грилиш, Жезус, Стерлинг.

Что касается «Ливерпуля», то команда Юргена Клоппа выйдет на поле в следующем составе: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Кейта, Диас, Мане, Салах.

Напомним, матча стартует в 17:30 по московскому времени. Второй полуфинал Кубка Англии пройдёт завтра. В нём состоится лондонское дерби между «Челси» и «Кристал Пэлас».