Гвардиола о травмах: «Мы в большой беде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в своём клубе. Испанец выразил мнение, что напряжённый график в ближайшие недели может вылиться в куда большие проблемы.

«Мы в большой беде. Мы не можем забыть, что играли три дня назад против «Ливерпуля». Затем мы проделали большой путь, прилетели в Мадрид, и сейчас у нас много травм. В ближайшие недели всё может стать гораздо хуже», – поделился Гвардиола после игры с «Атлетико».

Напомним, вчера из-за повреждения во втором тайме игру не смог продолжить защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер. Жоау Канселу получил предупреждение и не поможет своей команде в первом полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».