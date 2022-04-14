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Англия. Кубок Англии

Гвардиола о травмах: «Мы в большой беде»

14 Апреля 2022 • 18:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.55 3.35 2.75
16.04 17:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в своём клубе. Испанец выразил мнение, что напряжённый график в ближайшие недели может вылиться в куда большие проблемы.

«Мы в большой беде. Мы не можем забыть, что играли три дня назад против «Ливерпуля». Затем мы проделали большой путь, прилетели в Мадрид, и сейчас у нас много травм. В ближайшие недели всё может стать гораздо хуже», – поделился Гвардиола после игры с «Атлетико».

Напомним, вчера из-за повреждения во втором тайме игру не смог продолжить защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер. Жоау Канселу получил предупреждение и не поможет своей команде в первом полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

 

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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