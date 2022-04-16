Оуэн дал прогноз на «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Бывший нападающий и воспитанник «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча мерсисайдской команды в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити», который стартует в 17:30 по московскому времени.

«Что касается «Ливерпуля», то это была зрелищная игра против «Бенфики», но в итоге всё было просто. Клопп даже имел возможность дать отдых нескольким игрокам. Учитывая, сколько важных игр впереди, это огромный бонус. Тот факт, что «Манчестер Сити» провёл такую ​​напряженную игру в среду, должен сыграть здесь свою роль. Я отношу «Ливерпуль» к легким фаворитам. Ставлю на 2:1 в пользу «Ливерпуля», – цитирует Оуэна Liverpool Echo.