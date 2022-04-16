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Англия. Кубок Англии

Оуэн дал прогноз на «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

16 Апреля 2022 • 13:56 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.50 3.40 2.80
Через 2 ч. 58 мин.

Бывший нападающий и воспитанник «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился ожиданиями от сегодняшнего матча мерсисайдской команды в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити», который стартует в 17:30 по московскому времени.

«Что касается «Ливерпуля», то это была зрелищная игра против «Бенфики», но в итоге всё было просто. Клопп даже имел возможность дать отдых нескольким игрокам. Учитывая, сколько важных игр впереди, это огромный бонус. Тот факт, что «Манчестер Сити» провёл такую ​​напряженную игру в среду, должен сыграть здесь свою роль. Я отношу «Ливерпуль» к легким фаворитам. Ставлю на 2:1 в пользу «Ливерпуля», – цитирует Оуэна Liverpool Echo.

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Ливерпуль Манчестер Сити Майкл Оуэн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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16.04  17:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 1.96 3.80 3.75
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