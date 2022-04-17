«Манчестер Сити» повторил антирекорд своих земляков

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» уступил со счетом 2:3 «Ливерпулю», вследствие чего в третий раз кряду вылетел из полуфинала Кубка Англии. Это - повторение антирекорда «Манчестер Юнайтед», который является единственной командой, вылетавшей в трех сезонах Кубка Англии кряду на стадии полуфинала турнира. Это было в сезонах 1963-1964, 1964-1965 и 1965-1966.

А перед своими последними неудачами, в 2019-м году, «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии, это случилось в шестой раз в истории клуба (ранее - в 2011-м, 1969-м, 1956-м, 1934-м и 1904-м годах).