Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» повторил антирекорд своих земляков

17 Апреля 2022 • 00:25 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» уступил со счетом 2:3 «Ливерпулю», вследствие чего в третий раз кряду вылетел из полуфинала Кубка Англии. Это - повторение антирекорда «Манчестер Юнайтед», который является единственной командой, вылетавшей в трех сезонах Кубка Англии кряду на стадии полуфинала турнира. Это было в сезонах 1963-1964, 1964-1965 и 1965-1966.

А перед своими последними неудачами, в 2019-м году, «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии, это случилось в шестой раз в истории клуба (ранее - в 2011-м, 1969-м, 1956-м, 1934-м и 1904-м годах).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Сити 2:3 Ливерпуль 2.35 3.40 3.05
17.04  18:30 Челси ... Кристал Пэлас 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
00:25 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» повторил антирекорд своих земляков
16 Апреля
23:14 · Англия. Кубок Англии
Клопп рассказал, в чём секрет бомбардирских успехов Конате в последних матчах
23:02 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Мане сыграл просто невероятно»
22:32 · Англия. Кубок Англии
Мане: «Мы вынудили вратаря «Сити» ошибиться»
22:03 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» в третий раз в своей истории вышел одновременно в финал Кубка Лиги и Кубка Англии
21:28 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы могли сравнять счёт»
21:09 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Мы обыграли сильнейшую команду мира»
20:54 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» чаще всех в Англии забивает с угловых
19:12 · Англия. Кубок Англии
Терри о Гвардиоле: «В таких матчах, как с «Ливерпулем», ты должен играть сильнейшим составом» 1
18:29 · Англия. Кубок Англии
Конате 3 матча подряд забивает, выходя в основе за «Ливерпуль»
17:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:3
16:42 · Англия. Кубок Англии
Зинченко и Стеффен выйдут в основе «Манчестер Сити» на полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»
14:18 · Англия. Кубок Англии
Мерсон: «Уокер обороняется лучше, чем Трент»
13:56 · Англия. Кубок Англии
Оуэн дал прогноз на «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 1
13:30 · Англия. Кубок Англии
Тухель о Лофтусе-Чике: «Всё зависит от него» 1
Все новости
Рекомендуем