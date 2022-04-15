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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» не беспокоится по поводу будущего Гвардиолы

15 Апреля 2022 • 19:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.50 3.40 2.80
Через 20 ч. 3 мин.

«Манчестер Сити» спокойно относится к ситуации с истекающим контрактом главного тренера Хосепа Гвардиолы. Напомним, что соглашение испанца с «горожанами» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Как сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях, Гвардиола на данный момент активно вовлечён в стратегию развития и обсуждает с клубом потенциальные трансферы. «Манчестер Сити» надеется возобновить переговоры по новому контракту как можно скорее.

Агент Гвардиолы недавно заявил, что тренер сейчас сосредоточен только на проекте «Манчестер Сити». Напомним, ранее Хосепа связывали с возможным назначением в сборную Бразилии.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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