«Ливерпуль» может перехватить Адейеми у «Боруссии» Дортмунд

«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу нападающего австрийского «РБ Зальцбург» Карима Адейеми. Как сообщает журналистка Шарлотт Коатес, следующим летом немец может оказаться на «Энфилде».

Отметим, что Адейеми уже несколько месяцев вёл переговоры с дортмундской «Боруссией». По данным от Фабрицио Романо, нападающий уже согласовал условия личного контракта со «шмелями» и ожидал того момента, когда клубы договорятся в цене.

Напомним, в 2020-м году «Ливерпуль» приобрёл у «РБ Зальцбург» Такуми Минамино всего за 8 миллионов евро. Футболист пока не сумел закрепиться в основе даже после прошлогодней аренды в «Саутгемптон».