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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Боруссии» о победе 6:1 над «Вольфсбургом»: Мы просто наслаждались игрой

17 Апреля 2022 • 10:26 Комментировать
Боруссия Д
6:1
Вольфсбург
окончен

Наставник дортмундской «Боруссии» Марко Розе высказался по поводу крупной победы своей команды над «Вольфсбургом».

Розе сказал, что его подопечные полностью доминировали над соперником. Тренер «шмелей» отметил, что футболисты «Боруссии» просто наслаждались игрой и забивали хорошие голы. Марко добавил, что очень надеется на то, что дортмундская команда сумела порадовать своих болельщиков.

Напомним, что «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счётом 6:1. Дублем в составе дортмундцев отметился норвежский форвард Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд Бундеслига Марко Розе
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