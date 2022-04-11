Дортмундская «Боруссия» опережает «Арсенал» и «Милан» в борьбе за Эдена Азара

«Боруссия» из Дортмунда является фаворитом в битве за подписание вингера мадридского «Реала» Эдена Азара.

Слухи об интересе немецкого гранда к Азару распространились в прессе на прошлой неделе. Согласно сведениям Cadena Ser, «Боруссия» в настоящий момент возглавляет гонку за 31-летним вингером, интерес к которому также приписывается лондонскому «Арсеналу» и «Милану».

Источник утверждает, что сам Эден Азар предпочитает вариант с переездом в Дортмунд. Бельгиец хотел бы выступать в одной команде со своим младшим братом Торганом Азаром.