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Дортмундская «Боруссия» опережает «Арсенал» и «Милан» в борьбе за Эдена Азара

11 Апреля 2022 • 19:38 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
1.48 4.60 6.30
16.04 16:30

«Боруссия» из Дортмунда является фаворитом в битве за подписание вингера мадридского «Реала» Эдена Азара.

Слухи об интересе немецкого гранда к Азару распространились в прессе на прошлой неделе. Согласно сведениям Cadena Ser, «Боруссия» в настоящий момент возглавляет гонку за 31-летним вингером, интерес к которому также приписывается лондонскому «Арсеналу» и «Милану».

Источник утверждает, что сам Эден Азар предпочитает вариант с переездом в Дортмунд. Бельгиец хотел бы выступать в одной команде со своим младшим братом Торганом Азаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эден Азар Торган Азар
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