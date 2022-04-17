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Чемпионат Германии. Бундеслига

Футболист дортмундской «Боруссии» стал самым молодым дебютантом-голеодором в истории Бундеслиги

17 Апреля 2022 • 01:13 Комментировать
Боруссия Д
6:1
Вольфсбург
окончен

17-летний Том Роте из дортмундской «Боруссии» установил рекорд немецкой Бундеслиги, отметившись голом в своём дебютном матче.

Данное событие произошло в матче против «Вольфсбурга» (6:1). Роте забил уже на 24-й минуте, положив начало разгрому соперников и став самым молодым в истории Бундеслиги игроком, забившим в своём дебюте – 17 лет и 169 дней.

Встреча с «Вольфсбургом» также стала для Роте дебютной во взрослом футболе. Юный крайний защитник преимущественно выступает за молодёжный состав «шмелей». На его счету 3 матча за сборную Германии возрастной категории до 19 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Том Роте
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17.04  18:30 Хоффенхайм ... Гройтер Фюрт 1.25 6.40 12.00
17.04  18:30 Унион Берлин ... Айнтрахт Фр 2.29 3.55 3.10
17.04  20:30 Байер Л ... РБ Лейпциг 2.46 3.80 2.70
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