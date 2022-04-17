Футболист дортмундской «Боруссии» стал самым молодым дебютантом-голеодором в истории Бундеслиги

17-летний Том Роте из дортмундской «Боруссии» установил рекорд немецкой Бундеслиги, отметившись голом в своём дебютном матче.

Данное событие произошло в матче против «Вольфсбурга» (6:1). Роте забил уже на 24-й минуте, положив начало разгрому соперников и став самым молодым в истории Бундеслиги игроком, забившим в своём дебюте – 17 лет и 169 дней.

Встреча с «Вольфсбургом» также стала для Роте дебютной во взрослом футболе. Юный крайний защитник преимущественно выступает за молодёжный состав «шмелей». На его счету 3 матча за сборную Германии возрастной категории до 19 лет.