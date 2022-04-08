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Дани Алвес: «Мбаппе стоит огромных денег, Холанн – нет»

08 Апреля 2022 • 23:29 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 21 ч. 51 мин.

Ветеран «Барселоны» Дани Алвес считает Килиана Мбаппе значительно более одарённым футболистом, чем Эрлинг Холанн.

«Мбаппе – по всем параметрам более совершенный игрок, чем Холанн. Честно говоря, я бы не стал тратить на Холанна много денег. Я бы потратил много денег на Мбаппе, но не на Холанна. Если вы хотите инвестировать гигантскую сумму, вы должны сделать это наилучшим образом. Если бы это зависело от меня, я бы поставил на Мбаппе», – заявил 38-летний бразильский защитник в интервью Sport.

В текущей кампании Эрлинг Холанн отметился 23 голами и 6 результативными передачами в 24 матчах за дортмундскую «Боруссию». На счету Килиана Мбаппе 28 голов и 20 ассистов в 38 поединках за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Дани Алвес ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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окончен Штуттгарт 0:2 Боруссия Д 4.15 4.10 1.85
09.04  16:30 Кёльн ... Майнц 2.45 3.55 2.85
09.04  16:30 Бавария ... Аугсбург 1.07 15.00 30.00
09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
09.04  16:30 Вольфсбург ... Арминия 1.81 3.85 4.40
09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
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