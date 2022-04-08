Дани Алвес: «Мбаппе стоит огромных денег, Холанн – нет»

Ветеран «Барселоны» Дани Алвес считает Килиана Мбаппе значительно более одарённым футболистом, чем Эрлинг Холанн.

«Мбаппе – по всем параметрам более совершенный игрок, чем Холанн. Честно говоря, я бы не стал тратить на Холанна много денег. Я бы потратил много денег на Мбаппе, но не на Холанна. Если вы хотите инвестировать гигантскую сумму, вы должны сделать это наилучшим образом. Если бы это зависело от меня, я бы поставил на Мбаппе», – заявил 38-летний бразильский защитник в интервью Sport.

В текущей кампании Эрлинг Холанн отметился 23 голами и 6 результативными передачами в 24 матчах за дортмундскую «Боруссию». На счету Килиана Мбаппе 28 голов и 20 ассистов в 38 поединках за «ПСЖ».