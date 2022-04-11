«Арсенал» сразится с «Боруссией» Дортмунд за Азара

Лондонский «Арсенал» намерен составить конкуренцию дортмундской «Боруссии» в борьбе за полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Напомним, что бельгиец пропускает остаток нынешнего сезона из-за операции на лодыжке. Руководство «сливочных» летом хочет избавиться от самого дорогого игрока в своей истории.

По сообщениям британского таблоида The Sun, одним из вариантов продолжения карьеры для Азара может стать возвращение в Лондон, где в его услугах заинтересован «Арсенал» Микеля Артеты. «Канониры» намерены побороться с дортмундской «Боруссией», которая ранее тоже обозначила интерес к футболисту.