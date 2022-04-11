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«Арсенал» сразится с «Боруссией» Дортмунд за Азара

11 Апреля 2022 • 14:57 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
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16.04 16:30
Лондонский «Арсенал» намерен составить конкуренцию дортмундской «Боруссии» в борьбе за полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Напомним, что бельгиец пропускает остаток нынешнего сезона из-за операции на лодыжке. Руководство «сливочных» летом хочет избавиться от самого дорогого игрока в своей истории.
 
По сообщениям британского таблоида The Sun, одним из вариантов продолжения карьеры для Азара может стать возвращение в Лондон, где в его услугах заинтересован «Арсенал» Микеля Артеты. «Канониры» намерены побороться с дортмундской «Боруссией», которая ранее тоже обозначила интерес к футболисту.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Эден Азар
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БОРУССИЯ Д ВОЛЬФСБУРГ
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