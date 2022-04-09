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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джан назвал слухи об уходе из «Боруссии» фейком

09 Апреля 2022 • 00:41 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
16.04 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан опроверг информацию о том, что клуб планирует избавиться от него летом.

Как сообщалось в немецкой прессе, боссы «шмелей» недовольны выступлением Джана и его постоянными ошибками на поле, в связи с чем охотно продадут его в другой клуб после открытия трансферного окна.

«Я читал о том, что «Боруссия» хочет меня продать, но, как мне кажется, это фейк. В этом сезоне я допустил только одну ошибку и всегда играю по 90 минут», – цитирует 28-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Эмре Джан провёл 28 матчей за дортмундскую «Боруссию» в текущем сезоне. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан
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БОРУССИЯ Д ВОЛЬФСБУРГ
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окончен Штуттгарт 0:2 Боруссия Д 4.15 4.10 1.85
09.04  16:30 Кёльн ... Майнц 2.45 3.55 2.85
09.04  16:30 Бавария ... Аугсбург 1.07 15.00 30.00
09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
09.04  16:30 Вольфсбург ... Арминия 1.81 3.85 4.40
09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
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