Джан назвал слухи об уходе из «Боруссии» фейком

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан опроверг информацию о том, что клуб планирует избавиться от него летом.

Как сообщалось в немецкой прессе, боссы «шмелей» недовольны выступлением Джана и его постоянными ошибками на поле, в связи с чем охотно продадут его в другой клуб после открытия трансферного окна.

«Я читал о том, что «Боруссия» хочет меня продать, но, как мне кажется, это фейк. В этом сезоне я допустил только одну ошибку и всегда играю по 90 минут», – цитирует 28-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Эмре Джан провёл 28 матчей за дортмундскую «Боруссию» в текущем сезоне. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.