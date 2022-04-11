«Боруссия» Дортмунд продолжает работать над сделкой по Адейеми

Дортмундская «Боруссия» намерена в ближайшие дни закончить сделку по приобретению нападающего «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. Напомним, что слухи о переходе немца в стан «шмелей» гуляют по прессе с осени 2021 года.

Директор австрийского клуба Райтер в недавнем интервью сказал: «Процесс проходит хорошо. Мы двигаемся в правильном направлении». Итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что Адейеми уже давно согласовал с «Боруссией» условия личного контракта. На данный момент клубы пытаются договориться о цене.

Напомним, что в услугах Адейеми также была заинтересована мюнхенская «Бавария», но футболист хочет перейти в «Боруссию», так как там, по его мнению, он будет получать больше игровой практики.