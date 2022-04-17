Холанн установил рекорд Бундеслиги

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн установил очередное достижение в немецком чемпионате.

21-летний норвежский футболист оформил дубль в поединке с «Вольфсбургом» и помог своей команде одержать крупную победу со счётом 6:1. В активе Холанна стало 58 голов в 63 стартовых матчах в Бундеслиге, что стало новым рекордом немецкого чемпионата. Напомним, что за «Боруссию» Эрлинг выступает с января 2020 года.

В этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 20 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал семь ассистов.