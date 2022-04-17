Грилиш раскритиковал Гвардиолу за матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в полуфинальном матче Кубка Англии (2:3).

26-летний вингер выразил надежду на то, что «горожане» смогут выиграть АПЛ и Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, а также раскритиковал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

«Вряд ли в АПЛ есть ещё одна раздевалка с таким количеством талантливых и опытных игроков. Нам просто нужно взять себя в руки, снова идти вперёд.

Первый тайм получился не таким, как мы хотели. После перерыва Гвардиола сделал несколько замен, которые, на мой взгляд, были слишком незначительными и запоздалыми», — приводит слова Грилиша Goal.

Также англичанин не захотел извиняться за это поражение, назвав главной причиной неудачи позднее включение команды в игру.

Напомним, что сегодня, 17 апреля, состоится второй матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Кристал Пэлас». Игра начнёт в 18:30 по московскому времени. Финал запланирован на 14 мая.