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Англия. Кубок Англии

Гвардиола потерпел 10-е поражение от команд Клоппа

17 Апреля 2022 • 01:48 Комментировать
Манчестер Сити
2:3
Ливерпуль
окончен

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в десятый раз уступил Юргену Клоппу в тренерской дуэли.

Это произошло в сегодняшнем поединке полуфинала Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:3).

Встреча стала 24-й между специалистами. До сегодняшнего дня на счету обоих было по 9 побед, но теперь немец вырвался вперёд, оформив юбилейную 10-ю викторию.

Именно Клопп обыгрывал команды Гвардиолы чаще, чем какой-либо другой тренер в мировом футболе. Второй показатель у Жозе Моуринью (7 побед в 25 матчах), третий – у Почеттино и Сульшера (по 4 победы в 22 и 9 матчах соответственно).

Первое тренерское противостояние Клоппа с Гвардиолой датировано 2013 годом. Тогда дортмундская «Боруссия» Клоппа обыграла «Баварию» Гвардиолы в рамках Суперкубка Германии со счётом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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